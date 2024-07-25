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В НАТО вывели более 10 признаков, по которым можно будет определить возможное «полномасштабное российское вторжение» еще на стадии его подготовки. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на свой источник в альянсе. Специалисты разработали «двухзначное число сигналов» для предупреждения предполагаемой атаки, говорится в сообщении.
«Специалисты по планированию в НАТО четко обозначили двухзначное число сигналов для раннего предупреждения того, что может быть прелюдией к полномасштабному российскому вторжению», — заявляет издание.
Важно при этом отметить, что других подробностей об этих «признаках» ни агентство, ни его источники не сообщили.
Ранее президент России Владимир Путин пояснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО и не видит в этом никакого смысла. Он считает, что таким образом Запад хочет сместить акцент населения с внутренних проблем.
До этого норвежский политолог Гленн Дизен сообщал, что неутолимое желание НАТО все дальше расширять сферу своего влияния привело к разрушению архитектуры безопасности, которая была выстроена между Россией и Европой.
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Важно при этом отметить, что других подробностей об этих «признаках» ни агентство, ни его источники не сообщили.
Ранее президент России Владимир Путин пояснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО и не видит в этом никакого смысла. Он считает, что таким образом Запад хочет сместить акцент населения с внутренних проблем.
До этого норвежский политолог Гленн Дизен сообщал, что неутолимое желание НАТО все дальше расширять сферу своего влияния привело к разрушению архитектуры безопасности, которая была выстроена между Россией и Европой.
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Данил Пономарев