Reuters: В НАТО вывели более 10 признаков для определения российского вторжения

В НАТО вывели более 10 признаков, по которым можно будет определить возможное «полномасштабное российское вторжение» еще на стадии его подготовки. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на свой источник в альянсе. Специалисты разработали «двухзначное число сигналов» для предупреждения предполагаемой атаки, говорится в сообщении.