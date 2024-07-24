Шольц: отказ от размещения ракет США — главное условие для окончания СВО

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц связал вопрос о размещении американских ракет на территории ФРГ с завершением специальной военной операции.
Об этом он сообщил на традиционной летней пресс-конференции, которую транслировал государственный канал Phoenix.
Однако он не уточнил, какие ещё шаги, по его мнению, должна предпринять Россия для пересмотра своего решения.
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«Россия должна прекратить военную операцию, это первое условие для отказа от размещения ракет в Германии», — заявил канцлер Шольц, отвечая на вопрос о том, что ещё должна сделать Россия для изменения ситуации.
Однако он не уточнил, какие ещё шаги, по его мнению, должна предпринять Россия для пересмотра своего решения.
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Мира Полтева