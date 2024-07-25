Шольц высказался на тему возможного конфликта России и НАТО

Фото: сайт Кремля
Все решения, принимаемые в Германии относительно Украины, не способствуют обострению отношений между Россией и НАТО. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
На пресс-конференции, трансляцию которой вёл телеканал Phoenix, он назвал решения, принимаемые Германией, взвешенными и выверенными. Они принимаются и осуществляются таким образом, чтобы украинский конфликт ни в коем случае не перерос в военное столкновение России и Североатлантического альянса, сказал политик.
Шольц также заявил, что поддержка Киева со стороны Берлина будет продолжена, однако допустил участие российской стороны в следующей мирной конференции по Украине. Канцлер добавил, что Москва должна отказаться от попыток «завоевать» Украину.
Читайте также:
Шольц отказался отправлять немецких военных на Украину
Германия отказалась сбивать российские ракеты над Украиной
Маск жестко обратился к Шольцу по поводу Трампа
Александр Бойцов