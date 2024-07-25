США продолжат сохранять коалицию стран в поддержку Украины, заявил Байден

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Президент США Джо Байден заявил, что продолжит сохранять коалицию стран в поддержку Украины и для противодействия России. Об этом он сообщил в ходе обращения к нации, которое транслировали все американские телеканалы.
Он подчеркнул, что коалиция необходима для того, чтобы не допустить победы России в конфликте на Украине. Также для реализации этой же цели продолжится усиление НАТО, чтобы сделать альянс более мощным и единым.
Обращение президента было связано с его решением покинуть президентскую гонку, о чём он объявил в минувшее воскресенье. Вместо него кандидатом на пост главы государства будет назначена вице-президент Камала Харрис.
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Анастасия Чинкова