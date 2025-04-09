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Трамп повысил пошлины на товары из КНР до 125%

Фото: istockphoto/Nastco

Фото: istockphoto/Nastco

Президент США Дональд Трамп повысил пошлины на китайские товары до 125%. Такое решение связано с «неуважением», которое Китай якобы проявил по отношению к мировым рынкам.
«Учитывая неуважение, проявленное Китаем к мировым рынкам, настоящим я повышаю пошлину, взимаемую с Китая Соединенными Штатами Америки, до 125%, начиная с момента вступления решения в силу», — заявил Трамп в личной соцсети.
Пошлины Вашингтона на товары из КНР заработали с сегодняшнего дня, 9 апреля. Представитель Белого дома Каролин Левитт сделала соответствующее заявление накануне во вторник, 8 апреля. Также сообщалось, что пошлины на китайскую продукцию были увеличены до 104%.

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Ивана Урганта могут признать иноагентом в России
Минюст проверяет, есть ли основания для признания Урганта иноагентом
09 апреля 2025, 16:59

Иван Ургант (Фото: Instagram* @urgantcom)

Минюст РФ изучает деятельность телеведущего Ивана Урганта для выявления признаков иностранного агента. Такие данные следуют из ответа ведомства на запрос депутата ГД Николая Новичкова, передает ТАСС.
«С целью выявления в деятельности вышеуказанного лица признаков иностранного агента Минюстом России проводятся контрольные мероприятия», — говорится в ответе ведомства.

Если выяснятся сведения, которые подтвердят признаки иноагента, Минюст рассмотрит вопрос о включении Урганта в соответствующий реестр.

Напомним, Новичков обратился к министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой рассмотреть основания для признания Урганта иноагентом. Депутат считает, что телеведущий зарегистрировался во Франции в качестве индивидуального предпринимателя.

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* Запрещён в РФ
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Китай нанес ответный удар США: влияние торговых пошлин Трампа на экономику России и мира, реакция Пекина
09 апреля 2025, 15:28

Фото: Istock/c8501089

Трамп ввёл пошлины в размере 104% на китайские товары. Ставка оказалась самой высокой за последние несколько лет и стала частью торговой войны между США и Китаем. Как это отразится на Российском рынке расскажет «Радио 1».
Ранее Америка уже повышала тарифы на импорт из Китая на 20%, потом добавила еще 34%. В результате, после ещё одной прибавки в 50% получилось 104%. Новые тарифы станут актуальными в полночь по местному времени. По данным CNN, Китай был на втором месте по объёмам поставок товаров в США после Мексики.

«Давление на китайские поставки началось не вчера. Пекин предпринимал усилия для создания цепочки реэкспортных поставок, особенно здесь преуспели Мексика, Вьетнам. Но проблема в том, что пошлины стали носить веерный характер. Все традиционные каналы китайского реэкспорта с отверточной сборкой или просто с переклеиванием этикеток оказались задеты», — говорит председатель Русско-Азиатского делового совета (РАДС) Максим Кузнецов

Что такое торговые пошлины


Торговые пошлины — это налоги, взимаемые с импортируемых товаров. Как и все налоги, они являются источником государственного дохода. В зависимости от того, какой товар облагается пошлиной, они бывают ввозными (импортными) и вывозными (экспортными).

Ввозные пошлины выполняют фискальную и регулятивную функции. Они содействуют оптимизации товарной структуры импорта, поддержанию рационального соотношения вывоза и ввоза товаров, валютных доходов и расходов, защите национальной экономики от неблагоприятного воздействия иностранной конкуренции и т.д.

Вывозные пошлины могут применяться в фискальных целях, для выравнивания низких внутренних цен и более высоких цен на внешнем рынке, с целью сохранения национальных ресурсов (в этом случае с помощью экспортной пошлины может быть сокращён до известного предела вывоз того или иного товара).


Как пошлины повлияют на экономику России


Россия активно пользуется китайским рынком: от автомобилей до смартфонов — всё это везут из Поднебесной. Ограничения, введённые США в отношении китайского экспорта, вынуждают китайских производителей искать новые рынки сбыта. Теоретически это может привести к временной корректировке цен в сторону снижения. Однако на практике возможен и противоположный эффект. Крупные китайские бренды могут начать компенсировать потери за счёт повышения цен на других внешних рынках.

Кроме того, нестабильность на мировом рынке и неопределённость дальнейших отношений между двумя крупнейшими экономиками мира влияют на курс юаня. Особенно уязвимым остаётся автопром: в 2023–2024 годах китайские автомобили заняли значительную долю российского рынка, и теперь производители могут отказаться от скидок или повысить цены. Пекин ясно дал понять и китайцам и Вашингтону, что Китай отлично подготовлен к торговой войне.

«Чем больше на нас давят, тем сильнее мы становимся», — писали партийные СМИ.

Фото: Istock/Diy13

Кто и как исправит ситуацию?


Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от решений, принимаемых Пекином и Вашингтоном. Смягчение риторики и возможное снижение пошлин могли бы ослабить напряжённость. Россия, в данной конфигурации, скорее наблюдатель, чем активный участник. На международные торговые пошлины страна повлиять не может. Однако найти полноценную альтернативу Китаю в логистике и объёмах пока невозможно.

Эксперты предупреждают: продолжающийся торговый конфликт может перерасти в полномасштабное экономическое противостояние. Это повлечёт за собой новые ограничения, обострения и рост глобальной нестабильности.

Ответ Китая


Китай ответил на торговые ограничения, введенные Дональдом Трампом, увеличив пошлины на американские товары на 50%, сообщает «Синьхуа».

Согласно новым ставкам, пошлины вырастут с 34% до 84% и начнут действовать с 10 апреля 2025 года в 12:01 по пекинскому времени. В заявлении говорится, что Китай призывает США немедленно исправить свои ошибки, отменить все односторонние пошлины на китайские товары и разрешить разногласия через равноправный диалог, основываясь на взаимном уважении.

Кроме того, Китай сообщил о введении экспортного контроля в отношении еще 12 американских компаний и добавил шесть новых компаний в свой список «ненадежных субъектов», что подразумевает ограничения на их деятельность в Китае или с китайскими компаниями.

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«Позорный спектакль»: Посла Франции вызвали в МИД после задержания дипломата из России
Захарова назвала позорным спектаклем задержание дипломата из России в Париже
09 апреля 2025, 12:10

Фото: istockphoto/ser-alim

Дипломат Мария Захарова заявила, что французский посол Николя де Ривьер вызван в МИД РФ после задержания российского дипломата в парижском аэропорту.
«Особый цинизм предает этой ситуации тот факт, что французская сторона выдала же визу нашей сотруднице для данной служебной командировки <…>. А потом устроила весь этот позорный спектакль», — сказала Захарова.

По ее словам, французские пограничники задержали российскую сотрудницу без объяснения причин, изъяв у нее телефон и компьютер. Инцидент произошел 6 апреля. Захарова добавила, что нота протеста с вызовом посла — это не последствия, что должны осознавать в Париже. Официальный представитель МИД РФ заключила, что сотрудник российского консульства ждал допуска к задержанной практически семь часов.

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Стало известно о решении США возобновить ряд отмененных программ помощи USAID
Reuters: США возобновят не менее шести ранее отмененных программ помощи USAID
09 апреля 2025, 04:50

Фото: iStock/rarrarorro

США возобновят шесть ранее отменённых программ гуманитарной помощи агентства США по международному развитию (USAID) в Ливане, Сирии, Сомали, Иордании, Ираке и Эквадоре.
Решение о восстановлении проектов агентства USAID принято администрацией Дональда Трампа после критики со стороны международных организаций, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

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Ранее, как передавало агентство, стало известно о прекращении Вашингтоном помощи Афганистану и Йемену. Инициативу по закрытию программ в более чем 10 странах согласовали Госдеп и USAID на прошлых выходных. Однако исполняющий обязанности администратора USAID Джереми Левин во внутреннем письме потребовал отменить это решение для шести государств.

«Администрация... Трампа во вторник решила возобновить по меньшей мере шесть недавно отмененных программ США по оказанию иностранной помощи», — передает Reuters.
По данным источников, на изменение позиции повлияло предупреждение Всемирной продовольственной программы ООН о риске «смертного приговора» для миллионов людей.

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#администрация
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«В очередной раз окрысились»: ​Лавров сделал заявление об агрессии лидеров Европы
Лавров: Европа вновь окрысилась на Россию, такая агрессия не раз вела к войне
09 апреля 2025, 04:07

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью проекту «ТАСС Дети» заявил о традиционной агрессивной роли Европы в развязывании мировых конфликтов. Теперь же Европа в который раз «окрысилась» на РФ.
«Мы наблюдаем очередную волну, когда Европа ополчилась, а глядя на некоторые лица, хочется сказать, «окрысилась» в очередной раз на нашу страну», — признался министр иностранных дел России.
По его словам, исторические трагедии, включая наполеоновские войны, Первую и Вторую мировые войны, начинались с действий европейских государств. Лишь после ослабления Европы в 1945 году инициатива перешла к США, которые стали инициировать большинство глобальных конфликтов.

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«А до этого весь трагизм шел исключительно из Европы», — указал Лавров.
Он также акцентировал внимание на сотрудничестве европейских стран с нацистской Германией в прошлом. Даже официально нейтральные государства, включая Францию, участвовали в боевых действиях на стороне вермахта. Несмотря на существование движения сопротивления, власти Парижа, по словам министра, фактически смирились с оккупацией.

«А официальные французские войска принимали участие в боях на стороне гитлеровской Германии, в том числе принимали участие в целом в ряде карательных операций», — добавил он.
Эти факты не будут забыты Россией.

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