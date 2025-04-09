Трамп повысил пошлины на товары из КНР до 125%

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Президент США Дональд Трамп повысил пошлины на китайские товары до 125%. Такое решение связано с «неуважением», которое Китай якобы проявил по отношению к мировым рынкам.
«Учитывая неуважение, проявленное Китаем к мировым рынкам, настоящим я повышаю пошлину, взимаемую с Китая Соединенными Штатами Америки, до 125%, начиная с момента вступления решения в силу», — заявил Трамп в личной соцсети.Пошлины Вашингтона на товары из КНР заработали с сегодняшнего дня, 9 апреля. Представитель Белого дома Каролин Левитт сделала соответствующее заявление накануне во вторник, 8 апреля. Также сообщалось, что пошлины на китайскую продукцию были увеличены до 104%.
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Никита Кротов