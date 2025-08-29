Reuters: Впервые за 10 лет в Германии число безработных превысило 3 миллиона
Впервые за десятилетие в Германии количество безработных превысило три миллиона человек. Об этом сообщает Reuters.
Такими данными с изданием поделилось министерство труда страны. Стоит отметить, что на данный момент Германия является ведущей экономикой Европы.
Без учета сезонных колебаний в августе число безработных в стране достигло 3,02 миллионов человек. При этом в июле данный показатель был ниже на 46 тысяч. По словам руководителя отдела макроэкономики ING Карстена Бжески, данный факт говорит о преодолении некогорубежа между силой и слабостью.
Ситуацию усугубляет и то, что уровень инфляции превысил прогнозы и составил2,1 процента.
