29 августа 2025, 16:28

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский анонсировал ряд встреч с мировыми лидерами, где будут обсуждаться вопросы о гарантиях безопасности для Украины. Инициативу главы киевского режима передают украинские СМИ.





Как отметил Зеленский, Киев начнет организовывать встречи на уровне лидеров, на которых он рассчитывает расставить точки по теме о предоставлении Украине гарантий безопасности. Уже следующая неделя начнется с бесед с главами европейских государств.





«Я бы так назвал, наша вашингтонская группа и другие группы европейских лидеров, будем встречаться», — уточнил Зеленский.