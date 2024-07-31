Reuters: ВС США перестали платить зарплату осужденному в России сержанту Блэку

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Вооруженные силы США перестали платить зарплату сержанту Гордону Блэку, которого приговорили в России к 3 годам и 9 месяцам колонии за угрозу убийством и кражу. Об этом пишет Reuters со ссылкой на местных чиновников. Американскому военному остановили выплаты из-за того, что его статус был изменен на «ограничен в гражданских полномочиях», говорится в материале.
По словам властей, если Блэк вернется в США, то его могут снова осудить за неприемлемое поведение. Отмечается, что хоть военному и перестали платить жалованье, его семья сможет продолжать пользоваться имеющимися привилегиями.
Блэк был задержан во Владивостоке из-за избиения женщины и похищения у нее денег. Военнослужащий США сказал, что взял деньги у своей девушки после драки, которую она, по словам американца, сама спровоцировала. Мужчина подчеркнул, что деньги же он вернул на следующий день.
Старший сержант Гордон Блэк служил в Южной Корее и в апреле 2024 года возвращался домой в форт Кавазос в Техасе, но по пути заехал во Владивосток к своей девушке Александре Ващук. По данным NBC News, военный приехал в РФ без разрешения начальства.
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«Когда Блэк вернется в США, это, вероятно, повлечет за собой последствия, за, по сути, неприемлемое поведение. Так что армия собирается поступить правильно и наказать его за плохое поведение», — пояснил один из чиновников.
Блэк был задержан во Владивостоке из-за избиения женщины и похищения у нее денег. Военнослужащий США сказал, что взял деньги у своей девушки после драки, которую она, по словам американца, сама спровоцировала. Мужчина подчеркнул, что деньги же он вернул на следующий день.
Старший сержант Гордон Блэк служил в Южной Корее и в апреле 2024 года возвращался домой в форт Кавазос в Техасе, но по пути заехал во Владивосток к своей девушке Александре Ващук. По данным NBC News, военный приехал в РФ без разрешения начальства.
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Данил Пономарев