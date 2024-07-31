Подрывник ж/д путей в Рязани Сидики признался в атаке дронов на военный аэродром

Фото: istockphoto/Andrii Zorii
Гражданин России и Италии Руслан Сидики, обвиняемый в подрыве ж/д путей в Рязанской области в 2023 году, дал признательные показания в атаке на военный аэродром Дягилево при помощи четырех беспилотников. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС. Дроны, о которых идет речь, были самодельными, он изготовил по чертежам украинской разведки, говорится в сообщении.
«Сидики также признался в атаке на аэродром Дягилево с помощью четырех квадрокоптеров, которые сам изготовил по чертежам Главного управления разведки Минобороны Украины. Он подробно рассказал следствию детали своей атаки и также, как и с подрывом поезда, раскаялся в содеянном», — приводят слова собеседника из силовых структур.ФСБ поймала 35-летнего Руслана Сидики в 2023 году. Его подозревают сразу в двух серьезных преступлениях — подрыве ж/д путей под Рязанью и атаке дронов на военный аэродром в Рязани. Сообщалось, что украинцы обещали ему за это 15 тысяч долларов, однако вознаграждения террорист так и не получил.
Читайте также:
Разведка Украины пообещала подданство Великобритании рязанскому подрывнику
Россиянина задержали за передачу Украине данных о ВС России
Лукашенко помиловал немецкого наемника, приговоренного к смертной казни в РБ
Данил Пономарев