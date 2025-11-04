РФ и КНР договорились о сотрудничестве при создании лунной станции
Москва и Пекин договорились поддерживать проекты по созданию Международной научной лунной станции и координации миссий по исследованию Луны.
Об этом сообщается в совместном коммюнике по итогам 30-й встречи глав правительств РФ и КНР. Документ появился на сайте российского кабмина.
В нем говорится, что в ходе переговоров стороны договорились обеспечивать выполнение пункта Меморандума о взаимопонимании между «Роскосмосом» и Китайской национальной космической администрацией. Речь идет о сотрудничестве в области создания электростанции для лунной станции.
