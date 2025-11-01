Стало известно, что изменится после встречи Трампа и Си Цзиньпина

01 ноября 2025, 18:08

Политолог Макаренко: От встречи Трампа и Си Цзиньпина ничего ждать не стоит

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

От встречи президента США Дональда Трампа и председателя Китая Си Цзиньпина ждать ничего не стоит. Так считает политолог, востоковед, доцент кафедры культурологии, доцент кафедры теологии МПГУ Олег Макаренко.





Напомним, Трамп встретился с Си Цзиньпином на территории южнокорейского города Пусан 30 октября.





«У каждого государства есть свои интересы — США развивает свой военно-промышленный комплекс, перетягивает свое промышленное производство, а Китай хочет сохранить то, что производится там, и получить доступ ко всем рынкам, оставив пошлины в районе ноля, чтобы их товары были конкурентоспособными», — пояснил Макаренко в разговоре с Общественной Службой Новостей.