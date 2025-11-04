В Китае стартовало производство «летающих автомобилей»

04 ноября 2025, 07:25

В китайском Гуанчжоу началось пробное производство «летающих автомобилей»

Фото: iStock/designprojects

Китайский производитель электрокаров XPeng запустил пробное производство «летающих автомобилей» на новом заводе в Гуанчжоу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.





Завод в провинции Гуандун на юге Китая занимает площадь в 120 тысяч квадратных метров. Его производственная мощность должна позволить выпускать до десяти тысяч съемных авиационных модулей в год.





«В понедельник (началось) пробное производство на первом в мире интеллектуальном заводе по серийному выпуску автомобилей с электрическими летательными аппаратами вертикального взлета и посадки», — говорится в материале.