В Китае стартовало производство «летающих автомобилей»
В китайском Гуанчжоу началось пробное производство «летающих автомобилей»
Китайский производитель электрокаров XPeng запустил пробное производство «летающих автомобилей» на новом заводе в Гуанчжоу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.
Завод в провинции Гуандун на юге Китая занимает площадь в 120 тысяч квадратных метров. Его производственная мощность должна позволить выпускать до десяти тысяч съемных авиационных модулей в год.
«В понедельник (началось) пробное производство на первом в мире интеллектуальном заводе по серийному выпуску автомобилей с электрическими летательными аппаратами вертикального взлета и посадки», — говорится в материале.
XPeng Aeroht Land Aircraft Carrier (LAC) — это модульный автомобиль, из багажника которого вылетает пилотируемый аппарат на двух человек. Дизайн транспортного средства имеет некоторое сходство с известным Cybertruck компании Tesla.
По задумке, владелец такого авто сможет доехать до живописного места на машине, а затем подняться в воздух на летательном аппарате. При этом в качестве зарядной станции для летающего модуля выступает сам автомобиль.
Массовое производство и поставки планируют начать в первой половине 2026 года. Ожидается, что цена «летающего автомобиля» не превысит двух миллионов юаней (около 22 с половиной миллионов рублей).