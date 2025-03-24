РФ и США опубликуют совместное заявление по итогам переговоров 25 марта

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Совместное заявление РФ и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано 25 марта. Об этом сообщает РИА Новости.
«Совместное заявление будет опубликовано ими самими завтра», — поделился источник с агентством.
Переговоры между представителями двух стран прошли в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и продлились свыше 12 часов. Российская сторона была представлена главой международного комитета Совета Федерации Григорием Карасиным и советником директора ФСБ Сергеем Беседой.
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Иван Мусатов