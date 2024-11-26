РФ не получила место в исполнительном совете ОЗХО на 2025-2027 годы

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У представителей РФ не получилось вернуть место от восточной группы стран в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2025-2027 годы. Это выяснилось во время голосования в рамках 29-й Конференции государств-членов организации.
«На долю России приходится практически 37 процентов всех объявленных и подлежащих инспекциям со стороны ОЗХО объектов в Восточной Европе. В этом отношении Россия — безусловный лидер в регионе», — выступил постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин.
Чехия и Северная Македония, получившие место в исполсовете, продвигали свою кандидатуру с использованием антироссийской риторики, «и это очень показательно», отметил Тарабрин.
В результате голосования Российская Федерация получила 56 голосов, а Чехия и Северная Македония 86 и 128 голосов соответственно.
Ранее Россия передавала Организации по запрещению химического оружия выводы по расследованию случаев применения Украиной химоружия.
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