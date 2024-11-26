РФ не получила место в исполнительном совете ОЗХО на 2025-2027 годы

Если «Талибан»* исключат из списка террористических организаций, то россияне смогут в него вступить, заявил соавтор инициативы, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. По его словам, если организация не считается нежелательной, то вступление в нее не повлечет правовых последствий.