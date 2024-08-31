Фото: Сайт Кремля
Кадры с ликвидацией российскими войсками техники Запада в Курской области продемонстрировал у себя в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.
В своем посте политик отметил командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова. Кроме того, поблагодарил отряд «Каштана», который, по словам Кадырова, оказывает «решительное сопротивление» боевикам ВСУ.
Также руководитель ЧР дал обещание, что «закрепиться на нашей земле» украинские военные никогда не смогут, а «натовская консервная банка горит отменно».
Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается с конца февраля 2022 года. Ранее в Минобороны РФ докладывали, что украинские неонацисты потеряли свыше восьми тысяч человек за время вторжения в Курскую область.
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Также руководитель ЧР дал обещание, что «закрепиться на нашей земле» украинские военные никогда не смогут, а «натовская консервная банка горит отменно».
Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается с конца февраля 2022 года. Ранее в Минобороны РФ докладывали, что украинские неонацисты потеряли свыше восьми тысяч человек за время вторжения в Курскую область.
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Никита Кротов