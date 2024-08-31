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Российская армия в последнее время очень быстро продвигается к контролируемому Украиной Красноармейску на территории ДНР. Об этом информирует The Daily Telegraph со ссылкой на командира украинского подразделения.
По словам командира ВСУ, ранее он никогда не видел подобной скорости продвижения войск. Он добавил, что в настоящее время украинская армия испытывает серьезные проблемы с оружием, боеприпасами и людскими резервами.
В результате ситуация для ВСУ под Красноармейском крайне тяжелая, и в скором времени можно ожидать прорыва ВС России по трассе, ведущей к этому городу, заключил командир.
Ранее бывший депутат Верховной Рады Игорь Луценко заявил, что часть мобилизованных украинских заключенных, которые присоединяются к ВС Украины, не хотят воевать. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В результате ситуация для ВСУ под Красноармейском крайне тяжелая, и в скором времени можно ожидать прорыва ВС России по трассе, ведущей к этому городу, заключил командир.
Ранее бывший депутат Верховной Рады Игорь Луценко заявил, что часть мобилизованных украинских заключенных, которые присоединяются к ВС Украины, не хотят воевать. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова