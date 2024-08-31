Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ На Украине ужаснулись темпам продвижения ВС РФ к Красноармейску

На Украине ужаснулись темпам продвижения ВС РФ к Красноармейску

The Daily Telegraph: Россия очень быстро продвигается к Красноармейску в ДНР
31 августа 2024, 18:56
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российская армия в последнее время очень быстро продвигается к контролируемому Украиной Красноармейску на территории ДНР. Об этом информирует The Daily Telegraph со ссылкой на командира украинского подразделения.
По словам командира ВСУ, ранее он никогда не видел подобной скорости продвижения войск. Он добавил, что в настоящее время украинская армия испытывает серьезные проблемы с оружием, боеприпасами и людскими резервами.

В результате ситуация для ВСУ под Красноармейском крайне тяжелая, и в скором времени можно ожидать прорыва ВС России по трассе, ведущей к этому городу, заключил командир.



Ранее бывший депутат Верховной Рады Игорь Луценко заявил, что часть мобилизованных украинских заключенных, которые присоединяются к ВС Украины, не хотят воевать. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В США признали неудачу ВСУ в попытке остановить российскую армию

На Западе предупредили Украину об угрозе из-за нападения на Курскую область

ВСУ расстреляли монаха в спину в первые дни атаки в Курской области
#армия
#вс рф
#спецоперация
#всу
Кадыров продемонстрировал кадры уничтожения техники Запада в Курской области
31 августа 2024, 19:01

Фото: Сайт Кремля

Кадры с ликвидацией российскими войсками техники Запада в Курской области продемонстрировал у себя в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.
В своем посте политик отметил командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова. Кроме того, поблагодарил отряд «Каштана», который, по словам Кадырова, оказывает «решительное сопротивление» боевикам ВСУ.
Также руководитель ЧР дал обещание, что «закрепиться на нашей земле» украинские военные никогда не смогут, а «натовская консервная банка горит отменно».

Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается с конца февраля 2022 года. Ранее в Минобороны РФ докладывали, что украинские неонацисты потеряли свыше восьми тысяч человек за время вторжения в Курскую область.

Читайте также:

На Украине ужаснулись темпам продвижения ВС РФ к Красноармейску

Курская область 31 августа: переброска ЧВК «Медведь» из Африки, расстрел монахов и детей

В США признали неудачу ВСУ в попытке остановить российскую армию
#россия
#украина
#война
#сво
#рамзан кадыров
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Курская область 31 августа: переброска ЧВК «Медведь» из Африки, расстрел монахов и детей
Обстановка в Курской области 31 августа: последние новости
31 августа 2024, 18:41

Фото: istock /Artem Zakharov

Бойцы ВСУ застрелили монаха в спину во время атаки на Курскую область. Также поступили сообщения о случаях расстрела детей и мирных жителей украинскими боевиками. Какие еще факты зверства с украинской стороны вспыли и что известно о ЧВК «Медведь», которая будет переброшена из Африки на курское приграничье расскажет редакция «Радио 1».

ВСУ расстреляли монаха


Протоиерей Олег Чебанов заявил, что украинские солдаты убили убегающего монаха. Это, по его мнению, указывает на то, что против российских войск «сражаются нелюди». Он отметил, что первым объектом атаки ВСУ стал храм Горнальского мужского монастыря.

«Это не было какое-то административное или жилое здание. В это время там проходило богослужение, и когда монахи искали укрытие, одного из них застрелили простым выстрелом в спину», — приводит слова Чебанова ТАСС.

Он добавил, что на курской земле происходили различные потрясения и конфликты, и сейчас идет «битва добра со злом».

ВСУ атаковали семью россиян и расстреляли детей в Курской области


Информационное агентство ANNA NEWS сообщает, что ВСУ сбросили бомбу на автомобиль с семьей, которая пыталась покинуть приграничную территорию Курской области. По информации источника, россияне пытались уехать по частично разрушенному мосту через реку Сейм в районе села Карыж.

В результате удара ВСУ их машина была полностью разрушена. Внутри находились муж с женой и их дочь — все они погибли на месте. Кроме того, замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет сообщил, что бойцы ВСУ расстреляли троих детей в Курской области, которые пытались эвакуироваться на мотоцикле.

«Они расстреливают мирное население. Троих детей, ориентировочно 10–12 лет, посадили на мотоцикл с коляской и показали направление. Когда они поехали, их расстреляли в спину. Это произошло в районе Малой Локни», — приводит слова Кадета ТАСС.
Фото: istock / gorodenkoff

Зверства ВСУ в Курской области


Жительница Курской области Нелли сообщила о трагическом инциденте, произошедшем в одном из сел Суджанского района, где бойцы ВСУ расстреляли 25-летнюю девушку. По ее словам, соседка назвала двух военных и иностранного наемника «фашистами хуже немцев». Убийство произошло на глазах у младшей сестры потерпевшей, которой удалось спастись.

Еще одна местная жительница, Наталья Порываева, рассказала российским следователям о том, как в Судже украинские военнослужащие расстреляли беременную женщину на глазах у ее мужа и ребенка.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник также сообщил о насильственных преступлениях, совершаемых украинскими солдатами и наемниками в отношении гражданского населения Курской области. Он отметил, что случаи похищений людей стали более частыми, и жертв увозят в неизвестном направлении.

Бойцы ЧВК «Медведь» будут переброшены из Африки в Курскую область: что известно о формировании


Командир частной военной компании (ЧВК) «Медведь» Виктор Ермолаев сообщил о планах переброски бойцов из Буркина-Фасо в Курскую область. В Россию направят 100 из 200-300 бойцов, находящихся в Африке.

Ермолаев отметил, что в случае угрозы на российской территории все военнослужащие объединяются против общего врага. После выполнения задач на родине бойцы вернутся обратно в Африку. Существуют слухи о возможной связи ЧВК «Медведь» с главой Крыма Сергеем Аксеновым, однако советник руководителя региона Олег Крючков опроверг эту информацию, заявив, что формирование подчиняется другой структуре.

Командир с позывным Джедай подчеркнул, что в условиях потенциального появления украинских диверсионно-разведывательных групп в Крыму «медведи» готовы реагировать на любые угрозы.

ЧВК «Медведь» позиционирует себя как 81-я отдельная бригада специального назначения. По информации телеканала «Царьград», организация была создана в 2023 году как добровольческая батальонная тактическая группа ветеранов армейского спецназа и впоследствии выросла до бригадной структуры. Минобороны России обеспечивает ее вооружением и техникой.

Читайте также:

В Курской области поймали диверсантов, которые планировали теракт на нефтехранилище

Обстрелы Курской области, бои в Селидово и Торецке, крушение F-16: последние новости СВО

Ситуация в Курской области, взятие села под Харьковом, штурм в Часове Яре: последние новости СВО
#убийство
#храм
#автомобиль
#теракт
#население
#россияне
#мид рф
#солдаты
#новости
#сво
#всу
#минобороны
#чвк
#курская область
#курское направление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США признали неудачу ВСУ в попытке остановить российскую армию
Forbes признал неудачу переброшенной Сырским бригады в отражении наступления РФ
31 августа 2024, 17:50

Фото: iStock/Leestat

Переброшенная главкомом ВСУ Александром Сырским бригада Нацгвардии «Кара-Даг» потерпела неудачу в попытке остановить наступление ВС РФ. Об этом в своей колонке написал обозреватель журнала Forbes Дэвис Экс.
Экс отметил, что командование украинской армии, стремящееся любыми способами отразить наступление противника, ныне оказалось вынуждено перебрасывать на покровское направление дополнительные резервы. Примечательно, что данные резервы состоят из элитных подразделений.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили под Покровск одну из немногих своих наступательных бригад. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Песков рассказал о получении Путиным докладов по линии военных

МО РФ: Экипаж Су-34 ВКС России уничтожил скопление боевиков ВСУ под Курском

Ситуация в Курской области, взятие села под Харьковом, штурм в Часове Яре: последние новости СВО
#сво
#всу
#вс рф
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МО РФ: Экипаж Су-34 ВКС России уничтожил скопление боевиков ВСУ под Курском
31 августа 2024, 17:20

Фото: istockphoto/zim286

Живую силу и технику боевиков ВСУ ликвидировал экипаж российского бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в Курской области, доложили в Минобороны России.
«Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических сил нанёс удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — пояснили в оборонном ведомстве.
Ранее там докладывали, что украинские неонацисты за все время вторжения в Курскую область потеряли свыше 8,2 тысяч боевиков. Кроме того, радикалы лишились всевозможной техники, включая броневики, автомобили, автобусы и прочее.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с конца февраля 2022 года.

Читайте также:

Лавров рассказал, ради чего ВСУ напали на Курскую область

Джабаров заявил о важности готовности РФ ответить на применение ВСУ оружия ЕС

На Западе предупредили Украину об угрозе из-за нападения на Курскую область
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#новости
#курская область
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стали известны общие потери ВСУ в Курской области
Минобороны: общие потери ВСУ под Курском составили свыше 8,2 тыс. человек
31 августа 2024, 15:49

Фото: istockphoto/alexeynovikov

Свыше восьми тысяч единиц живой силы потеряли боевики ВСУ за время атаки на Курскую область, доложили в Минобороны РФ.
«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 8,2 тысяч военнослужащих, 76 танков», — пояснили там.
Кроме того, добавили в оборонном ведомстве, украинские неонацисты лишились более 30 машин пехоты, почти 70 БТРов, больше 500 броневиков, свыше 240 автомобилей и другой техники.

Российская спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. Тогда главы еще непризнанных Донецкой и Луганской народных республик попросили Москву оказать регионам военную поддержку. Высшее руководство страны решило противостоять киевскому режиму.

Читайте также:

Лавров рассказал, ради чего ВСУ напали на Курскую область

Джабаров заявил о важности готовности РФ ответить на применение ВСУ оружия ЕС

Песков рассказал о получении Путиным докладов по линии военных
#россия
#украина
#всу
#курская область
#новости
#война
#сво
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лавров рассказал, ради чего ВСУ напали на Курскую область
Лавров: ВСУ напали на Курскую область ради набора пленных
31 августа 2024, 15:32

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью программе «Мосты на Восток», что украинские военные напали на Курскую область ради набора пленных. Об этом сообщает RT.
По словам министра, в этом украинский лидер Владимир Зеленский признался сам.

«Но то, что сейчас политологи обсуждают, и то, что даже Зеленский говорит, иногда по Фрейду у него выскакивают признания. Достаточно так простодушно, наивно», — приводит слова Лаврова RT.

Отдельно глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что среди напавших на регион РФ множество иностранных наёмников, а может, и кадровых военных других стран.

Напомним, ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.

Читайте также:

Песков рассказал о получении Путиным докладов по линии военных

Российский военкор Котенок сообщил от отступлении ВСУ из ключевых пунктов фронта

Под Курском выросло число пострадавших мирных жителей с начала вторжения боевиков ВСУ
#участок
#регион
#всу
#вс рф
#атака
#сергей лавров
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Джабаров заявил о важности готовности РФ ответить на применение ВСУ оружия ЕС
31 августа 2024, 15:20

Фото: iStock/aapsky

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия должна быть готова при неожиданных развитиях событий к ответным действиям на удары ВСУ оружием Евросоюза.
«ЕС — это просто кукла в кукольном театре, которую кукловод водит. Это всё решают в Вашингтоне. Если там дадут команду, они примут снятие запрета на удары по России. А если не дадут, то они под любым предлогом отменят своё решение. Поэтому я думаю, надо внимательно наблюдать и просто быть готовыми всегда принять ответное решение», — пояснил в беседе с RT Джабаров.

А председатель президиума общественной организации «Офицеры России» генерал-майор запаса Сергей Липовой прокомментировал работу российской армии в рамках спецоперации на Украине, отметив, что ВС РФ производят удары по объектам военной инфраструктуры и двойного назначения эффективно.

«Наша армия неуклонно этому следует, выявляя новые цели, новые пункты сосредоточения как боевой техники, вооружения, боеприпасов, так и места размещения личного состава, натовских инструкторов, наёмников, которых сейчас много на территории Украины. Поэтому удары наносятся. Проводится плановая работа по их утилизации, и довольно эффективно», — заявил в беседе с «Царьградом» Липовой.

Ранее западные СМИ писали о том, что провальное наступление ВСУ под Курском кончится потерей территорий и войск.

Читайте также:

На Западе предупредили Украину об угрозе из-за нападения на Курскую область

ТАСС: Оборона ВСУ под Красноармейском прорвана

Названы потери иностранных наёмников в Курской области
#работа
#армия
#оборона
#сми
#ес
#сво
#всу
#вс рф
#вооружения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков рассказал о получении Путиным докладов по линии военных
Песков: президент Путин получает доклады по линии военных и днем, и ночью
31 августа 2024, 15:12

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин получает доклады по линии военных и днем, и ночью. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова опубликованы в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
По словам представителя Кремля, доклады военных глава российского государства получает несколько раз в день или по мере необходимости, в том числе в ночное время суток. Уточняется, что Путин держит под личным контролем социальные вопросы в регионах с острой военной ситуацией.

Ранее главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян оплатит жителям приграничных регионов, желающим на время покинуть свои дома, переезд и проживание. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Генсек НАТО назвал наступление ВСУ на Курскую область законным

В подполье сообщили об уничтожении грузовика ВСУ в ДНР

Число пострадавших в результате обстрела ВСУ Белгорода возросло
#россия
#владимир путин
#президент
#операции
#дома
#лидер
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западе предупредили Украину об угрозе из-за нападения на Курскую область
WP: провал нападения ВСУ под Курском приведет к потере войск и территорий
31 августа 2024, 14:57

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Провальное наступление ВСУ под Курском кончится потерей территорий и войск, пишет The Washington Post. Обозреватели издания подчеркнули, что украинские неонацисты не в состоянии долго удерживать подконтрольные участки в Курской области, а потерянные на востоке Украины земли уже не вернут.
«Если дерзкий план главкома ВСУ Александра Сырского провалится, то Украина может потерять многих хорошо подготовленных солдат и множество западного вооружения, которое она использует в Курской области, а также и земли на востоке своей территории, где российские войска, превосходящие украинские по количеству, упорно продолжают наступление на ключевой транзитный узел Красноармейск», — говорится в материале.
Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер отмечал, что украинские боевики потеряли западную технику в Курской области, а инвестиции США и НАТО вложены зря.

Читайте также:

Крушение истребителя F-16 назвали серьезным ударом для Украины

Симоньян оплатит проживание жителям приграничья, кто хочет на время переехать

ТАСС: Оборона ВСУ под Красноармейском прорвана
#мир
#украина
#война
#всу
#россия
#курская область
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф