Военкор Коц рассказал о погибшем в Курской области комбате «Отмель»

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Историю о героически павшем в Курской области комбате «Отмель» рассказал военкор KP.RU Александр Коц. Со слов бойца с позывным «Кадет», влияние почившего комбата, его авторитет и внутренний дух все решили при обороне населенного пункта Малая Локня.
«Отмель» был кадровым офицером и настоящим мужественным человеком. Его бойцы практически две недели находились в окружении и удерживали позиции, не дав укронацистам пройти дальше вглубь Курской области.
В какое-то время бойцов ВС РФ зажали в женской колонии и те из них, кто выжил, — прорвались, выполнили задачу, не позволив боевикам ВСУ увеличить плацдарм нападения, пока подходили резервисты.
Он отметил, что рубеж остался под контролем ВС РФ. Бойцы «Отмели» любили своего командира, который погиб героически, как и положено «русскому офицеру», резюмировал Коц.
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В какое-то время бойцов ВС РФ зажали в женской колонии и те из них, кто выжил, — прорвались, выполнили задачу, не позволив боевикам ВСУ увеличить плацдарм нападения, пока подходили резервисты.
«В этот момент морские пехотинцы и десантники вошли в бой, сменив обескровленное подразделение», — пишет Коц.
Он отметил, что рубеж остался под контролем ВС РФ. Бойцы «Отмели» любили своего командира, который погиб героически, как и положено «русскому офицеру», резюмировал Коц.
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Никита Кротов