РФ потребовала у датского телеканала TV2 разъяснений по репортажу из-под Курска

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Посольство России в Копенгагене потребовало у датских телевизионщиков разъяснений. Это произошло после выхода в эфире телеканала TV2 репортажа из Курской области.
Об этом представители российской дипломатической миссии сообщили в своём официальном телеграм-канале. В сообщении указано, что названный телеканал использовал в передаче собственную фотографию украинского военнослужащего, снятого на фоне здания, в котором расположено отделение связи «Почта России».
В посольстве потребовали разъяснений по поводу появления данного фотоснимка в эфире телеканала, а также действий датских журналистов. Кроме того, дипломаты напомнили, что незаконное пересечение границы Российской Федерации является уголовным преступлением. Также в обращении отмечается, что в репортаже можно увидеть нацистскую символику, что на Украине не новость. Однако рекламировать её в телевизионной передаче посольство РФ считает неуместным.
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Александр Бойцов