Снявший репортаж о вторжении ВСУ в Курскую область заочно арестован в России

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Ленинский районный суд города Курска вынес решение о заочном аресте гражданина Румынии Барба Мирча. Он незаконно проник на территорию российского региона и снял репортаж о вторжении украинских формирований в Курскую область.
Об этом корреспонденту издания «Лента.ру» рассказали объединённой пресс-службе областной судебной системы. Мирч будет заключён под стражу с того момента, как его задержат на территории России либо экстрадируют. Репортёру заочно предъявили обвинение по статье 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы России»). Установлено, что иностранный гражданин въехал на территорию Курской области именно с целью съёмок видеоотчёта о вторжении ВСУ.
Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что главной задачей всех иностранных журналистов, пересёкших границу России, являлась героизация украинских военных. Он подчеркнул, что представители СМИ и фрилансеры от журналистики не имели разрешений на пересечение границы и осуществление своей профессиональной и любой другой деятельности. Теперь в их отношении возбуждено несколько уголовных дел, добавил прокурор.
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