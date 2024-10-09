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Журналист Foreign Policy Оз Катерджи незаконно побывал в Курской области. Соответствующая информация появилась на сайте издания, информирует РИА Новости.
В статье Foreign Policy говорится, что в середине сентября Катерджи, вместе с группой, которая поставляла дроны и внедорожники для Вооруженных сил Украины, пересёк границу Российской Федерации и посетил курскую Суджу.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ пугали мирных жителей под Курском жестокостью польских наемников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ пугали мирных жителей под Курском жестокостью польских наемников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова