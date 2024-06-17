РФ прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу MH17

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Российская сторона официально заявила о прекращении своего участия в споре с Австралией и Нидерландами по вопросу о крушении «Боинга» MH17 в Донбассе в 2014 году. Соответствующая информация размещена на официальном сайте дипломатического ведомства РФ.
Напомним, «Боинг», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области 17 июля.
Все находившиеся на борту граждане погибли.
В заявлении МИД России говорится, что Москва готова к работе в рамках международного права, однако больше не намерена принимать участие в фарсе.
Уточняется, что Россия не признает правомочия Совета рассматривать вбросы Австралии и Нидерландов, а также любые решения, которые будут вынесены в связи с ними. Речь идет об отказе Совета от независимого соответствующего расследования.
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Все находившиеся на борту граждане погибли.
В заявлении МИД России говорится, что Москва готова к работе в рамках международного права, однако больше не намерена принимать участие в фарсе.
Уточняется, что Россия не признает правомочия Совета рассматривать вбросы Австралии и Нидерландов, а также любые решения, которые будут вынесены в связи с ними. Речь идет об отказе Совета от независимого соответствующего расследования.
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Анастасия Хохлова