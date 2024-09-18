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Москва распространила в ОБСЕ четкие данные об убийствах ВСУ мирного населения с помощью беспилотников. Об этом рассказал член делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Олег Бушуев в рамках выступления на пленарном заседании Форума организации по сотрудничеству в области безопасности.
«Российская делегация распространила через секретариат ОБСЕ среди государств-участников сборник «Массовое убийство киевским режимом мирных жителей: беспилотники (2024 год)», подготовленный группой посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима (Родиона. — Прим. ред.) Мирошника», — сказал Бушуев.
По его словам, в сборнике представлены фотографии, а также видеоматериалы преступлений киевского режима против мирных жителей. Он также подчеркнул, что частое применение украинской стороной дронов по мирным жителям уже давно вызывает беспокойство.
Бушуев уточнил, что киевский режим целенаправленно совершает атаки на мирное население российского приграничья.
По его данным, с начала текущего года от атак беспилотников ВСУ Бушуев уточнил, что с начала 2024 года от ударов украинских БПЛА погибли 124 человека, при этом не менее 723 мирных жителя были ранены. Кроме того, операторы украинских дронов направляют их на детей, в результате чего в 11 прифронтовых регионах в 2024 году погибло девять несовершеннолетних детей, а 34 ребенка получили ранения.
Бушуев напомнил, что летом военные Украины сбросили боеприпас на детскую площадку, тогда пять детей получили различные ранения. Один мальчик погиб, а еще одному ребенку потребовалась серьезная операция.
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Элина Позднякова