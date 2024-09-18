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РФ распространила в ОБСЕ доказательства об убийствах ВСУ гражданских лиц

18 сентября 2024, 19:06
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Москва распространила в ОБСЕ четкие данные об убийствах ВСУ мирного населения с помощью беспилотников. Об этом рассказал член делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Олег Бушуев в рамках выступления на пленарном заседании Форума организации по сотрудничеству в области безопасности.
«Российская делегация распространила через секретариат ОБСЕ среди государств-участников сборник «Массовое убийство киевским режимом мирных жителей: беспилотники (2024 год)», подготовленный группой посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима (Родиона. — Прим. ред.) Мирошника», — сказал Бушуев.

По его словам, в сборнике представлены фотографии, а также видеоматериалы преступлений киевского режима против мирных жителей. Он также подчеркнул, что частое применение украинской стороной дронов по мирным жителям уже давно вызывает беспокойство.



Бушуев уточнил, что киевский режим целенаправленно совершает атаки на мирное население российского приграничья.

По его данным, с начала текущего года от атак беспилотников ВСУ Бушуев уточнил, что с начала 2024 года от ударов украинских БПЛА погибли 124 человека, при этом не менее 723 мирных жителя были ранены. Кроме того, операторы украинских дронов направляют их на детей, в результате чего в 11 прифронтовых регионах в 2024 году погибло девять несовершеннолетних детей, а 34 ребенка получили ранения.

Бушуев напомнил, что летом военные Украины сбросили боеприпас на детскую площадку, тогда пять детей получили различные ранения. Один мальчик погиб, а еще одному ребенку потребовалась серьезная операция.

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Путин: Защита людей в приграничье — святая обязанность российских военных
18 сентября 2024, 19:24

Фото: сайт Кремля

На жителей приграничных регионов страны в настоящее время выпали нелёгкие испытания. Делать всё возможное для их защиты — святая обязанность Вооружённых сил РФ.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи по видеосвязи вновь избранных либо переизбранных на новый срок главами российских регионов, трансляция которой велась на сайте Кремля. Он также поблагодарил избирателей приграничных территорий за то, что они, несмотря на все трудности, пришли на выборы, продемонстрировав своё неравнодушие и сплочённость в нелёгкие времена.

Глава государства подчеркнул, что высоко ценит то, с каким достоинством и мужеством жители приграничья встречают выпавшие на их долю беды и невзгоды. Президент также обратил внимание глав регионов, особенно приграничных, что все возникающие у людей проблемы и вопросы должны решаться быстро, без проволочек и ненужного формализма.

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В Иране опровергли слухи о гибели экс-президента Ирана Раиси из-за детонации пейджера
Иранское агентство Tasnim опровергло слухи о гибели Раиси после взрыва пейджера
18 сентября 2024, 19:04

Фото: сайт Кремля

Сообщения о том, что бывший президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате взрыва пейджера являются ложными. Их цель – подорвать доверие иранского населения к военным и государственным органам страны, пишет местное агентство Tasnim.
Отмечается, что эти фейковые новости являются дискредитацией государственных институтов, отчётов о расследовании Генштаба ВС Ирана о крушении вертолёта Раиси, а также попыткой внушить иранским жителям страх и чувство безнадёжности.

Напомним, что вертолёт, в котором летел Раиси, потерпел крушение 19 мая этого года. На следующий день вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель главы государства и его делегации.

Сообщения о том, что причиной его смерти могла стать детонация пейджера распространились в сети после массовых взрывов этих устройств в Ливане 17 сентября.

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Финляндия потратит 200 тысяч евро на конфискацию арены у россиян
Финляндия выделила 200 тысяч евро на конфискацию принадлежащей россиянам арены
18 сентября 2024, 18:57

Фото: istockphoto/naumoid

Правительство Финляндии выделило 200 тысяч евро, чтобы конфисковать принадлежащую россиянам арену Helsinki Hall. Об этом 18 сентября сообщает финская газета Helsingin Sanomat.
По данным издания, спортивная арена принадлежит бизнесменам Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу, которые находятся под санкциями ЕС. По закону о 12-м пакете санкций, российским бизнесменам дали полгода, чтобы продать имущество. Срок истек 30 июня этого года, но сделка не состоялась.
«Правительство Финляндии выделило 200 тысяч евро на конфискацию арены после совещаний по бюджету, состоявшихся в августе», — сообщает издание со ссылкой на финский кабмин.

Эти деньги также пойдут на разработку закона, который поможет изымать объекты россиян в Финляндии.

Helsinki Hall является одним из крупнейших крытых комплексов в Финляндии. Построенная в 1997 году арена может вместить до 15 000 человек. Сейчас здание пустует.

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#финляндия
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#экономика
#политика
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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что многие не осознают опасности третьей мировой
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: многие не осознают опасности третьей мировой
18 сентября 2024, 18:48

Фото: iStock/phaisarn2517

Многие не осознают всей опасности третьей мировой войны. Об этом заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, слова которой передаёт Telegram-канал SHOT.
Она заявила, что политики, сидящие в чистых и тёплых кабинетах, совершенно не понимают, что такое война. Сама экс-министр уточнила, что жила в стране, где шли боевые действия. Речь идёт о Ливане, который она покинула всего год назад.

Кнайсль призвала политиков проявлять больше рациональности и не поддаваться эмоциям при рассмотрении важных политических вопросов и принятии решений.

Ранее бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен заявлял, что снятие разрешения на удары ВСУ западным дальнобойным оружием по территории России приведёт к третьей мировой войне. Однако администрация президента США Джо Байдена готова идти на такой рискованный шаг, опасаясь поражения Украины до проведения в стране президентских выборов, которые назначена на 5 ноября.

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#сша
#заявление
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Путин рассказал о секрете российских женщин, который не могут разгадать мужчины
18 сентября 2024, 18:12

Фото: сайт Кремля

Россия строит государственную политику с опорой на меры помощи женщинам в возможности одновременно достигать профессиональных успехов и хранить семейный очаг. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам IV Евразийского женского форума.
Глава государства отметил, что нелегко сочетать успехи в карьере с воспитанием детей и сохранением семейного очага. Однако российские девушки способны на это, оставаясь при этом красивыми и обаятельными. Путин назвал это секретом, который невозможно разгадать мужчинам.

IV Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге. Его организаторами выступили Совет Федерации России и Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ.

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#совет федерации
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Лидер Бразилии подтвердил Путину желание искать пути урегулирования конфликта на Украине
Путин изложил главе Бразилии взгляд РФ на урегулирование конфликта на Украине
18 сентября 2024, 17:47

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил заинтересованность во вкладе страны в поиск путей урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Главы государств обсудили дальнейшее развитие российско-бразильского стратегического партнёрства, а также подтвердили заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве в нескольких сферах, в том числе торговой и энергетической.

Путин также выразил готовность России оказать помощь в связи с природными пожарами, охватившими несколько регионов Бразилии.

Кроме того, бразильский президент подтвердил свою заинтересованность во внесение вклада в урегулирование украинского конфликта. В связи с этим, Путин изложил коллеге принципиальные российские оценки на этот счёт.

В заключение лидеры обсудили график будущих контактов и условились встретиться на саммите БРИКС, который пройдет в Казани.

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#бразилия
#россия
#украина
#владимир путин
#конфликт
#политика
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Раскрыта главная проблема команды Байдена
Политолог Маркелов: Байден не может объяснить участие США в конфликтах на Земле
18 сентября 2024, 17:44

Фото: сайт Белого дома США

Политический советник, политолог Сергей Маркелов заявил, что сейчас команда президента США Джо Байдена столкнулась с основной проблемой – невозможности дать объяснения участия страны во многих конфликтах по всему миру.
«Главная проблема, с которой на сегодня столкнулась команда Байдена, — как объяснить тотальное участие США во всевозможных мелких, крупных и среднего размера конфликтах по всему земному шару. Стратегия отвечает на вопросы: как участвуют США, зачем они дают Тайваню деньги, как они на этом усиливаются. Товарищ Байден объяснить не может», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Маркелов.

Вместе с этим США, как и коллективному Западу, так и не удалось изолировать Россию и отменить её. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Удалось отменить разговоры об отмене России. Этой повестки уже нет. Невозможно постоянно ссылаться на статистику и говорить, что раз от раза на наши форумы приезжает всё большее количество стран и участников. Запад сам себя исключил из этой повестки, это их проблема. Это даже не проблема, а их беда. Люди приезжают на форумы, даже из тех стран, которые мы объявили недружественными из-за их политики. Люди-то тянутся, а их по рукам бьют», – ответила «Петербургскому дневнику» Захарова.

Она подчеркнула, что это Запад не может найти общий язык с людьми, разделяющими иную точку зрения, в то время как Россия открыта для всех.

Ранее сообщалось, что в этом году страны Запада приобрели у России титан на 264,9 миллиона долларов.

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#запад
#байден
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В Ливане зафиксирована новая серия взрывов беспроводных устройств связи
18 сентября 2024, 17:39

Фото: istockphoto/VeroRo39

Ливанские средства массовой информации сообщают о новой серии взрывов беспроводных устройств связи. На этот раз взрываются не пейджеры, а другие гаджеты: мобильные телефоны, автомагнитолы и рации.
Уже несколько человек пострадали в результате новой серии взрывов коммуникационных устройств, сообщает телеграм-канал Baza. Один из взрывов произошёл во время похорон сына Али Аммара, депутата парламента Ливана от «Хезболлы». Он погиб вчера во время аналогичного взрыва пейджера.

Сообщается, что сдетонировали около 500 раций и ноутбуков, принадлежащих членам «Хезболлы». Есть информация о 12 погибших. Ранения получили сотни человек в Бейруте, Бекаа, Набатии и на юге Ливана. Со слов местных жителей, взрываются также магазины сотовой связи и бытовая техника в домах. В некоторых зданиях начались пожары.

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#техника
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#информация
#ливан
#взрывы
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Будапешт созвал комиссию из-за причастности венгерской фирмы к взрывам в Ливане
18 сентября 2024, 17:21

Фото: istockphoto/rarrarorro

Венгерская партия «Наша Родина» парламентскую комиссии по международной безопасности. Её целью будет выяснение роли Венгрии в событиях в Ливане, где накануне начали массово взрываться пейджеры, принадлежащие участникам движения «Хезболла».
Как сообщил депутат парламента от этой партии Элед Новак, заседание указанной комиссии было решено инициировать после того, как тайваньская компания Gold Apollo, устройства под маркой которой взорвались в Ливане, назвала зарегистрированную в Будапеште фирму BAC Consulting Kft. как на производителя данной партии пейджеров.

Парламентарий также призвал антитеррористический комитет и правоохранительные органы провести обыски в домах подозреваемых, найти ответственных, принявших участие в акте международного терроризма, и объявить их в случае необходимости в международный розыск.

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