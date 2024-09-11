ФСБ предотвратила атаку боевиков ВСУ на детский сад в ДНР

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Террористическую атаку ВСУ на детский садик в Донецке предотвратила ФСБ России, сообщили в региональном управлении ведомства. Там уточнили, что теракт хотели осуществить при помощи беспилотника, а не допустить трагедию помогла система «Купол Донбасса».
Отмечено, что беспилотник вооружили взрывным устройством, в котором был элемент «неизвлекаемости», способный сдетонировать при попытке разминирования.
Специалисты ликвидировали взрывное устройство при помощи накладного заряда.
Боевики ВСУ атакуют мирное население, поскольку, по оценке экспертов, не могут одержать победу на поле боя.
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Специалисты ликвидировали взрывное устройство при помощи накладного заряда.
«Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено», — прокомментировали там.
Боевики ВСУ атакуют мирное население, поскольку, по оценке экспертов, не могут одержать победу на поле боя.
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Никита Кротов