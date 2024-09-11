Боевики ВСУ атаковали пытавшимся скрыться в полях жителей Курской области

Фото:istockphoto/Mariia Kokorina
Огонь по пытавшимся скрыться в полях жителям Курской области открыли боевики ВСУ, пишет РИА Новости, ссылаясь на кадры с разведывательного беспилотника, которые оказались в их распоряжении, благодаря российским военным.
Уточняется, что видеозапись была сделана 7 августа, однако обнародовали ее только сейчас, поскольку бойцы 44-го армейского корпуса ВС РФ находились в окружении.
На кадрах запечатлены до 12 гражданских, которые убегают по дороге и полям в направлении Новоивановки. За ними смотрит украинский беспилотник. После происходят два взрыва, видно стрельбу боевой машины пехоты Украины по разбегающимся мирным гражданам.
Украина напала на Курскую область 6 августа.
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На кадрах запечатлены до 12 гражданских, которые убегают по дороге и полям в направлении Новоивановки. За ними смотрит украинский беспилотник. После происходят два взрыва, видно стрельбу боевой машины пехоты Украины по разбегающимся мирным гражданам.
Украина напала на Курскую область 6 августа.
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Никита Кротов