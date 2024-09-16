УФСБ сообщило о попытке ВСУ при помощи БПЛА атаковать детский сад в Донецке

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Военные ВСУ с помощью БПЛА пытались атаковать детский сад в Донецке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на УФСБ по ДНР.
Сообщается, что террористическая атака на здание детского сада была сорвана в Кировском районе. По данным УФСБ, российскими силами был перехвачен FPV-дрон, который боевики вооружили самодельным взрывным устройством.
Отмечается, что беспилотник пришлось уничтожать накладным зарядом из-за особенности конструкции взрывного устройства. Помимо этого, вблизи одного из промышленных объектов в Куйбышевском районе Донецка были посажены два разведывательных БПЛА.
Ранее сообщалось, что боевики Вооруженных сил Украины бьют оружием, которое получают от западных союзников, по детским садам и детским площадкам в Белгороде.
ВСУ выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России.
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Отмечается, что беспилотник пришлось уничтожать накладным зарядом из-за особенности конструкции взрывного устройства. Помимо этого, вблизи одного из промышленных объектов в Куйбышевском районе Донецка были посажены два разведывательных БПЛА.
Ранее сообщалось, что боевики Вооруженных сил Украины бьют оружием, которое получают от западных союзников, по детским садам и детским площадкам в Белгороде.
ВСУ выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России.
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Дарья Осипова