РФ сделает все, чтобы виновные в крушении Ил-76 были наказаны

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Москва обязательно сделает все для того, чтобы ответственные за катастрофу Ил-76 были наказаны. Такле заявление сделал на заседании СБ ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
«Со своей стороны сделаем все для того, чтобы все ответственные за это и иные преступления киевской неонацистской клики понесли заслуженное наказание», — заявил Полянский.
По его словам, все данные о крушении Ил-76, полученные в результате расследования, указывают на заранее продуманное преступление киевских властей, так как украинская сторона была заранее уведомлена о маршруте и способе транспортировки пленных на место, где планировался дальнейший обмен.
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Элина Позднякова