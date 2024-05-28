В Совфеде высказались о вероятности внезапного нанесения ядерного удара по России

Фото: iStock/AlexLMX
Запад с малой долей вероятности сможет внезапно нанести удар по территории России, поскольку у ВС РФ есть системы раннего обнаружения и предупреждения о ракетном нападении. Об этом первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев рассказал РИА Новости.
Он подчеркнул, что в арсенале российской армии имеются все необходимые средства для отражения атаки со стороны любого противника. В связи с этим, возможность внезапного удара маловероятна.
По словам Бондарева, отражение любых атак, в том числе и нанесение ядерных ударов по территории России, подробно описаны в Военной доктрине РФ, которая является концептуальным документов военного планирования и обеспечения вооружённой защиты России. Кроме того, основы обороны и её организация в России обозначены Федеральным законом «Об обороне».
Читайте также:
Военэксперт Литовкин объяснил отработку ядерного удара со стороны НАТО
Лидеры НАТО поспорили о нанесении ударов по России
ВСУ без ведома Германии использовали Patriot для ударов по территории России
Анастасия Чинкова