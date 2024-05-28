Военэксперт Литовкин объяснил отработку ядерного удара со стороны НАТО

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Военный обозреватель Виктор Литовкин заявил, что НАТО отрабатывают ядерный удар по России для того, чтобы запугать нашу страну.
«Аэродромы в Литве, Латвии и Эстонии, которые приспособлены для приёма этих самолетов и применения ядерных бомб на этих самолётах, дают им возможность нас запугать, показать свою силу и мощь. Мы должны быть начеку и быть готовыми к ответу на такие действия», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Литовкин.
А военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец отметил, что в случае, если США решатся на применение любого вида ядерного оружия против РФ, реакция нашей страны будет абсолютно зеркальной.
«Как только первая ядерная ракета — любая, что тактическая, что стратегическая — запущенная хоть из Польши, хоть из Америки — полетит на территорию России, это будет означать, что наши боеголовки накроют все государства, проявившие таким образом агрессию по отношению к РФ. И это, по всей видимости, будет последняя война в истории человечества», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Баранец.
Ранее сообщалось, что руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил о ядерных учениях НАТО у границ России.
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