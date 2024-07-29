РИА Новости: Неверова переведут рядовым депутатом в комитет ГД по защите семьи

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Экс-вице-спикера ГД Сергея Неверова переведут рядовым парламентарием в комитет по защите семьи. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на своих информаторов. Уточняется, что в ведении Неверова будут вопросы детства, материнства и отцовства.
«Речи о переходе в комитет по делам национальностей и занятии каких-либо командных должностей не идёт. Будет работать рядовым депутатом», — сообщил источник журналистам.
Ранее в ГД в рамках пленарного заседания приняли проект постановления освободить депутата Павла Завального от должности руководителя комитета Госдумы по вопросам энергетики. Также освободился с должности руководителя спорткомитета парламента Дмитрий Свищев.
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Никита Кротов