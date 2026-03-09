Экс-президента Франции вновь ждет тюрьма
Бывший президент Франции Николя Саркози вновь окажется за решёткой. Суд в одной из европейских стран отказал экс-главе государства в просьбе объединить два приговора по разным уголовным делам, передаёт телеканал BFM.
Речь идёт о двух резонансных процессах — «деле о прослушке» (обвинения в незаконном влиянии) и деле Bygmalion, связанном с фиктивными счетами во время президентской кампании 2012 года. Защита Саркози настаивала на объединении наказаний и просила зачесть срок по одному делу в счёт другого.
Суд, однако, пришёл к выводу, что необходимых условий для такого решения нет. В результате Саркози предстоит дополнительно провести в заключении ещё шесть месяцев.
Ранее экс-президент жаловался на условия содержания, называя пребывание в тюрьме «адом». По его словам, подушки в камере были из материала, похожего на пластилин, из-за чего спать было сложно, а соседи часто мешали шумом.
