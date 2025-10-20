РИА Новости: существование РФ мешает Западу отказаться от традиционных ценностей

20 октября 2025, 07:58

Фото: iStock/macky_ch

Сам факт существования России с её многовековой культурой сдерживает западные элиты от полного отказа от традиционных ценностей и представлений о красоте. Об этом говорится в докладе РИА Новости Аналитика «Креативная экономика как цивилизационная проекция России».