РИА Новости: существование РФ мешает Западу отказаться от традиционных ценностей
Сам факт существования России с её многовековой культурой сдерживает западные элиты от полного отказа от традиционных ценностей и представлений о красоте. Об этом говорится в докладе РИА Новости Аналитика «Креативная экономика как цивилизационная проекция России».
Авторы документа отмечают, что деградация культурных ориентиров на Западе проявляется, в частности, в «отвратительной церемонии открытия Олимпийских игр в Париже» и стремлении домов моды «извращать классические представления в духе субкультуры ЛГБТ*».
В докладе подчеркивается, что Россия, опираясь на собственные традиции и провинциальное культурное богатство, может развивать креативные индустрии на национальной основе. К тому же в документе говорится, что специальная военная операция способствовала «очищению» креативного сектора от западного влияния и укреплению роли регионов в культурном развитии страны.
