Шойгу: Донбасс и Новороссия не являются новыми регионами РФ

Сергей Шойгу (Фото: РИА Новости / Станислав Красильников)

Секретарь Совета безопасности РФ и президент Русского географического общества высказался против формулировки «новые регионы» в отношении республик Донбасса и Новороссии. Свою точку зрения он озвучил в беседе с газетой «Известия».



По словам Шойгу, эти территории представляют собой исторические регионы, имеющие глубокие корни в истории России. Такое мнение отражает официальную позицию российского руководства относительно статуса указанных территорий.

«Хорошо, что вы не сказали «новые регионы», потому что я считаю, что это не новые, а старые регионы. Старые наши регионы, которые исторически наши», — отметил Шойгу.
Ранее, 30 сентября, президент России Владимир Путин обозначил, что страна отстаивает справедливость, поддерживая стремление упомянутых регионов присоединиться к РФ. Этот подход подчеркивает важность сохранения исторической преемственности и защиты национальных интересов государства.
