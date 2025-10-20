20 октября 2025, 03:06

Сергей Шойгу (Фото: РИА Новости / Станислав Красильников)

Секретарь Совета безопасности РФ и президент Русского географического общества высказался против формулировки «новые регионы» в отношении республик Донбасса и Новороссии. Свою точку зрения он озвучил в беседе с газетой «Известия».





По словам Шойгу, эти территории представляют собой исторические регионы, имеющие глубокие корни в истории России. Такое мнение отражает официальную позицию российского руководства относительно статуса указанных территорий.



«Хорошо, что вы не сказали «новые регионы», потому что я считаю, что это не новые, а старые регионы. Старые наши регионы, которые исторически наши», — отметил Шойгу.