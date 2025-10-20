Трамп вновь озвучил свой способ завершения конфликта на Украине
Трамп вновь предложил России и Украине остановить боевые действия
Президент США Дональд Трамп снова обратился к российским и украинским властям с предложением о завершении боевых действий. Об этом сообщил пул журналистов Белого дома.
Согласно их данным, американский лидер выразил уверенность, что обеим сторонам конфликта необходимо остановится на текущей линии фронта и прекратить любые попытки продвижения. После достижения режима прекращения огня Москва и Киев смогут прийти к соглашению.
«Россией занято уже 78% территории. Они смогут договориться о чем-то позже», — говорится в сообщении.Ранее Financial Times заявило, что Трамп призвал Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки. По словам американского лидера, в противном случае Украина будет уничтожена.