Трамп вновь озвучил свой способ завершения конфликта на Украине

20 октября 2025, 04:23

Трамп вновь предложил России и Украине остановить боевые действия

Фото: istockphoto / sb2010

Президент США Дональд Трамп снова обратился к российским и украинским властям с предложением о завершении боевых действий. Об этом сообщил пул журналистов Белого дома.





Согласно их данным, американский лидер выразил уверенность, что обеим сторонам конфликта необходимо остановится на текущей линии фронта и прекратить любые попытки продвижения. После достижения режима прекращения огня Москва и Киев смогут прийти к соглашению.



«Россией занято уже 78% территории. Они смогут договориться о чем-то позже», — говорится в сообщении.