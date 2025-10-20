Достижения.рф

Трамп вновь озвучил свой способ завершения конфликта на Украине

Трамп вновь предложил России и Украине остановить боевые действия
Фото: istockphoto / sb2010

Президент США Дональд Трамп снова обратился к российским и украинским властям с предложением о завершении боевых действий. Об этом сообщил пул журналистов Белого дома.



Согласно их данным, американский лидер выразил уверенность, что обеим сторонам конфликта необходимо остановится на текущей линии фронта и прекратить любые попытки продвижения. После достижения режима прекращения огня Москва и Киев смогут прийти к соглашению.

«Россией занято уже 78% территории. Они смогут договориться о чем-то позже», — говорится в сообщении.
Ранее Financial Times заявило, что Трамп призвал Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки. По словам американского лидера, в противном случае Украина будет уничтожена.
Александр Огарёв

