РИА Новости: Украинские СМИ сообщают о серии взрывов в Кривом Роге

Фото: iStock/RamonCast
На родине президента Украины Владимира Зеленского, в городе Кривой Рог, прогремела серия взрывов. Об этом сообщает 28 декабря РИА Новости со ссылкой на украинские средства массовой информации.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
Читайте также:
Взрывы раздались в подконтрольном Украине городе Запорожье
«Зеркало недели»: В Херсоне снова звучат взрывы
Артем Путинцев