В Киеве раздались взрывы

Фото: iStock/RamonCast
Украинское агентство УНИАН сообщает о серии взрывов, произошедших в Киеве. В связи с этим в столице объявлена воздушная тревога.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги также прозвучал в нескольких областях, включая Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Черкасскую, Кировоградскую, Николаевскую, Винницкую, Хмельницкую и Одесскую.
Мэр Киева, Виталий Кличко, заявил о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в своем Telegram-канале.
Ранее взрывы прогремели в Харькове, а затем были услышаны в городе Кропивницкий в Кировоградской области Украины.
Читайте также:
Под Бердянском ПВО сбили два дрона ВСУ, третий упал
Сальдо: Российские силы ПВО сбили ракету ATACMS над Азовским морем
В Татарстане при взрыве газа в доме пострадали четыре человека
Мэр Киева, Виталий Кличко, заявил о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в своем Telegram-канале.
Читайте также:
Под Бердянском ПВО сбили два дрона ВСУ, третий упал
Сальдо: Российские силы ПВО сбили ракету ATACMS над Азовским морем
В Татарстане при взрыве газа в доме пострадали четыре человека
Артем Кузьмин