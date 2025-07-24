На Западе раскрыли, как Путин относится к Трампу

24 июля 2025, 11:06

Merkur.de: Путин разочарован, что отношения с Трампом не сложились

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин разочарован, что отношения с американским коллегой Дональдом Трампом не сложились. Об этом пишет немецкая газета Merkur.de со ссылкой на источники.







«Кремль разочарован и зол на то, что с Трампом не сложилось», — заявил бывший высокопоставленный кремлевский чиновник.

«Москва продолжит протягивать руку Вашингтону. Они не считают этот раскол непреодолимым», — заключил собеседник издания.