На Западе раскрыли, как Путин относится к Трампу
Merkur.de: Путин разочарован, что отношения с Трампом не сложились
Президент России Владимир Путин разочарован, что отношения с американским коллегой Дональдом Трампом не сложились. Об этом пишет немецкая газета Merkur.de со ссылкой на источники.
«Кремль разочарован и зол на то, что с Трампом не сложилось», — заявил бывший высокопоставленный кремлевский чиновник.По словам неназванного источника в российском внешнеполитическом истеблишменте, за 50 дней ультиматума, который поставил Трамп, может произойти многое, и Путин это понимает. Кроме того, он отметил, что Путин воспринимает Трампа как эмоционального и впечатлительного человека.
«Москва продолжит протягивать руку Вашингтону. Они не считают этот раскол непреодолимым», — заключил собеседник издания.Ранее немецкий политолог назвал последствия встречи Путина и Трампа в Китае.