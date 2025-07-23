Трамп: когда-нибудь мы узнаем, куда Украина потратила выделенные ей деньги
Президент США Дональд Трамп заявил, что когда-нибудь его страна захочет узнать, куда Украина потратила выделенные ей деньги администрацией экс-главы государства Джо Байдена. Об этом американский лидер сказал на встрече с законодателями-республиканцами в Белом доме.
В своем выступлении Трамп отметил, что Байден выделил Украине 350 миллиардов долларов. Эти средства предоставлялись киевским властям на то, чтобы они сами могли закупать себе технику.
«Но у меня такое чувство, что они не каждый доллар потратили на технику. Думаю, мы захотим когда-нибудь разузнать об этом», — отметил президент.
Трамп подчеркнул, что теперь Европа будет закупать вооружение и предоставлять его Украине. Из этого следует, что теперь США не будут платить за поддержку киевского режима.