Трамп: когда-нибудь мы узнаем, куда Украина потратила выделенные ей деньги

23 июля 2025, 04:39

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил, что когда-нибудь его страна захочет узнать, куда Украина потратила выделенные ей деньги администрацией экс-главы государства Джо Байдена. Об этом американский лидер сказал на встрече с законодателями-республиканцами в Белом доме.





В своем выступлении Трамп отметил, что Байден выделил Украине 350 миллиардов долларов. Эти средства предоставлялись киевским властям на то, чтобы они сами могли закупать себе технику.





«Но у меня такое чувство, что они не каждый доллар потратили на технику. Думаю, мы захотим когда-нибудь разузнать об этом», — отметил президент.