После Камчатского землетрясения угроза цунами напугала Японию и Америку
Мощное землетрясение магнитудой 8,8 произошло у Камчатки. В результате были объявлены предупреждения о цунами и эвакуация в Японии, США и других странах Тихого океана.
По данным Минздрава, после землетрясения на Камчатке выросло число вызовов скорой помощи. В некоторых районах были зафиксированы волны высотой до четырех метров. Очаг землетрясения находился на глубине 19,3 км в 126 км к юго-востоку от Петропавловска.
По информации The Guardian — это одно из самых сильных землетрясений в истории региона.
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