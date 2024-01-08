В США неожиданно вспомнили о Рф из-за пропажи главы Пентагона

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Неспособность Пентагона сообщить администрации США о болезни его главы Ллойда Остина – провал.
Так считает член палаты представителей конгресса от республиканцев, штат Небраска, Дон Бэкон.
Бэкон считает непредоставление Белому дому информации о том, что министр обороны три дня находился в отделении интенсивной терапии, «провалом руководства».
Представитель республиканцев требует внести «исправления», подразумевая, возможно, работу Минобороны.
В прошлую пятницу, 5 января, стало известно, что глава Пентагона был госпитализирован в понедельник, 1 января. У него возникли осложнения после плановой медицинской процедуры. По данным телеканала NBC, глава Пентагона четыре дня лежал в отделении интенсивной терапии. Делами всё это время занималась его заместительниц Кэтлин Хикс.
Politico пишет, что Пентагон в течение трёх дней не сообщал о госпитализации министра Белый дом. Конгресс был оповещён за 15 минут до публикации пресс-релиза.
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Пентагон скрывает информацию о госпитализации министра обороны Остина
«Время предупреждения о ядерных атаках новейшим оружием со стороны РФ и Китая равняется 15 минутам. Минобороны играет жизненно важную роль в реагировании», - сообщил конгрессмен в социальной сети X.
Представитель республиканцев требует внести «исправления», подразумевая, возможно, работу Минобороны.
В прошлую пятницу, 5 января, стало известно, что глава Пентагона был госпитализирован в понедельник, 1 января. У него возникли осложнения после плановой медицинской процедуры. По данным телеканала NBC, глава Пентагона четыре дня лежал в отделении интенсивной терапии. Делами всё это время занималась его заместительниц Кэтлин Хикс.
Politico пишет, что Пентагон в течение трёх дней не сообщал о госпитализации министра Белый дом. Конгресс был оповещён за 15 минут до публикации пресс-релиза.
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Мария Фирсова