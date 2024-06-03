Роберт Фицо проходит медицинскую реабилитацию в домашних условиях

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который в середине мая получил несколько огнестрельных ранений в результате покушения, выписан из больницы. В настоящее время он проходит медицинскую реабилитацию и восстановление в домашних условиях.
Об этом на пресс-конференции, прошедшей в понедельник, 3 июня, сообщил вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк. Он напомнил, что в результате полученных ранений у Фицо были повреждены органы пищеварительной системы и опорно-двигательного аппарата. По словам вице-премьера, полное восстановление может занять недели.
Ранее сообщалось что дома, куда словацкого премьера выписали после двух недель пребывания в больнице, Фицо обслуживает себя сам, но передвигается пока на костылях. Покушение на него произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвёл пять выстрелов в упор.
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Александр Бойцов