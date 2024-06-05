Роберт Фицо заявил, что не испытывает ненависти к покушавшемуся на него

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Переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не испытывает ненависти к человеку, покушавшемуся на его жизнь, и прощает его. Напомним, мужчина пять раз выстрелил в политика в упор.
Напавший на Фицо заявил, что сделал это потому, что не согласен с политикой словацких властей, напоминает RT. Покушение произошло 15 мая. Одна пуля попала премьер-министру в живот, другая — через живот в тазовую кость, ещё одна — в плечо. Фицо был госпитализирован в тяжёлом состоянии.
Однако через две недели премьера выписали из больницы домой, где он продолжает проходить медицинские и восстановительные процедуры. Дома он обслуживает себя сам, но передвигается пока на костылях, так как повреждения получили органы опорно-двигательной системы. Фицо предполагает вернуться к исполнению своих обязанностей в конце июня - начале июля.
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