Роберт Фицо заявил об ухудшении чешско-словацких отношений из-за Украины

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что правительство соседней Чехии поставило под угрозу отношения двух стран только лишь из-за того, что Братислава хочет мира, в то время как Прага заинтересована в продолжении конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видеообращение Фицо в соцсетях к своему чешскому коллеге Петру Фиале.
Выступление главы словацкого правительства подобным образом связано с решением правительства Чехии отказаться от совместных заседаний с кабмином Словакии.
Ранее Роберт Фицо заявил, что на парижской конференции по Украине царила военная атмосфера, и он не услышал ни одного слова о мире. Он также подтвердил, что некоторые страны ЕС готовы отправить своих солдат на Украину. Однако есть и те, которые никогда на это не пойдут, в том числе и Словакия, уточнил Фицо.
В свою очередь, президент Чехии Петр Павел несколько недель назад объявил, что его страна обнаружила возможность приобрести для Украины 800 тысяч боеприпасов в третьих странах — таких, как США, Швеция, Германия и другие.
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Фицо: на конференции по Украине в Париже не прозвучало ни слова о мире
Ранее Роберт Фицо заявил, что на парижской конференции по Украине царила военная атмосфера, и он не услышал ни одного слова о мире. Он также подтвердил, что некоторые страны ЕС готовы отправить своих солдат на Украину. Однако есть и те, которые никогда на это не пойдут, в том числе и Словакия, уточнил Фицо.
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Артем Путинцев