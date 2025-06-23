Родители-мигранты должны обучать своих детей русскому языку

23 июня 2025, 11:31

Шапша: родители-мигранты должны обеспечить знание своими детьми русского языка

Фото: iStock/nito100

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что ответственность за знание русского языка детьми должны нести родители-мигранты. Об этом пишет РИА Новости.





Он подчеркнул, что финансовая нагрузка за обучение детей языку должна лечь на плечи родителей.



Новое законодательство, вступившее в силу в апреле, запрещает зачисление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Шапша отметил, что данный закон стал «дополнительным и очень серьёзным стимулом» для родителей готовить своих детей к школе.





«Это традиция – родители должны готовить своих детей к учебе в школе», — отметил губернатор, добавляя, что эта практика существует во всем мире.