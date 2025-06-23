Родители-мигранты должны обучать своих детей русскому языку

Шапша: родители-мигранты должны обеспечить знание своими детьми русского языка
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На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что ответственность за знание русского языка детьми должны нести родители-мигранты. Об этом пишет РИА Новости.



Он подчеркнул, что финансовая нагрузка за обучение детей языку должна лечь на плечи родителей.

Новое законодательство, вступившее в силу в апреле, запрещает зачисление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Шапша отметил, что данный закон стал «дополнительным и очень серьёзным стимулом» для родителей готовить своих детей к школе.

«Это традиция – родители должны готовить своих детей к учебе в школе», — отметил губернатор, добавляя, что эта практика существует во всем мире.

Он подчеркнул, что ответственность за ненадлежащее воспитание и подготовку детей возлагается на родителей. Шапша также отметил, что мигранты должны финансировать обучение своих детей русскому языку из собственных средств, подчеркивая, что это не должно стать проблемой для российского налогоплательщика.
Дарья Осипова

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