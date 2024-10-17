Рогов: Артиллеристы ВСУ нанесли серию ударов по Энергодару

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Украинские войска в очередной раз попытались обстрелять город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В своём телеграм-канале он написал, что артиллеристы ВСУ выпустили по городу не менее шести снарядов. Рогов также призвал земляков к осторожности и рекомендовал находиться в укрытиях, а в помещениях укрываться в комнатах без окон.
Ранее директор по коммуникациям Запорожской АЭС рассказывала, что артиллерийские обстрелы со стороны украинских боевиков стали носить практически ежедневный характер. Вояк из ВСУ не останавливает то, что в городе находится атомная электростанция. Российские власти неоднократно предупреждали киевский режим о недопустимости подобных действий. Москва также информировала Запад и МАГАТЭ с возможными рисками, связанными с обстрелами ЗАЭС. Но Киев продолжает обстреливать Энергодар и расположенный рядом ядерный объект.
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Александр Бойцов