ПВО отразила атаку БПЛА ВСУ на Энергодар

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Атаку со стороны ВСУ на Энергодар Запорожской области отразила противовоздушная оборона. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на директора по коммуникациям Запорожской АЭС (ЗАЭС) Евгению Яшину.
«Сегодня было зафиксировано несколько дронов. Два были сбиты. Повреждений и пострадавших нет», — прокомментировала собеседница агентства.Она уточнила, что предприятие работает штатно, атака беспилотников не коснулась территории ЗАЭС.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отмечал, что, по предварительной информации, главной целью неонацистов ВСУ могла быть подстанция «Луч», обеспечивающая Энергодар электричеством.
Запорожская область вошла в состав РФ в результате референдума в сентябре 2022 года.
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