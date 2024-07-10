Странам Североатлантического альянса (НАТО) следует помнить уроки Северной войны, а президенту Украины Владимиру Зеленскому – готовиться к судьбе гетмана Ивана Мазепы, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в интервью РИА Новости.
По его словам, нынешние события можно сравнить с ходом Северной войны. Рогов подчеркнул, что НАТО, жалеющее нанести России стратегическое поражение, напоминает Швецию. Москва же «ведет борьбу за возвращение своих исконных земель».
Ранее Рогов обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в попытке создать гуманитарную катастрофу в Энергодаре. По его словам, украинские военные планируют лишить город-спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) электричества и воды.
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«НАТО стоит вынести уроки из Северной войны, в противном случае их ждет та же участь, а Зеленскому уже пора свыкаться с ролью предателя Мазепы», – подчеркнул Рогов.
Ранее Рогов обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в попытке создать гуманитарную катастрофу в Энергодаре. По его словам, украинские военные планируют лишить город-спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) электричества и воды.
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Александр Климов