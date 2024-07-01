Рогов назвал условия для обрушения фронта

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Россия готова предоставить условия по восстановлению прав для украинцев, которые попали в ряды ВСУ из-за жестокой мобилизации.
При этом член Совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с «Радио 1» сказал, что никаких принципиальных изменений на участках фронта нет.
Рогов рассказал о том, что важно сделать для обрушения фронта.
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«Идет тяжелая работа по освобождению Южнорусских земель, инициатива в руках наших ребят, это очевидно. Но сказать, что сегодня или завтра что-то произойдет, сказать про обрушение фронта нельзя», — сообщил военэксперт.
Рогов рассказал о том, что важно сделать для обрушения фронта.
«Главное направление по обрушению фронта — это выработка алгоритма, по которому загнанные насильно по мобилизации ВСУ граждане Украины могли бы переходить на мирную сторону с четким видением будущего. Мы им предлагаем сохранение жизни, проверки, фильтрационные лагеря и восстановление прав как части русского народа. Об этом говорит наш президент, что мы один народ. Нам необходима выработка правил, по которой эти люди будут быстро возвращаться к нормальной жизни», — заявил собеседник.
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Анастасия Бондарева