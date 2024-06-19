Рогов сообщил о серии взрывов в Запорожье

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Во временно оккупированном украинской армией городе Запорожье прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучала серия взрывов», — написал он в Телеграм-канале.Рогов добавил, что детали случившегося уточняются.
Запорожская область — регион РФ, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по результатам референдума в сентябре 2022 года. Украина отказывается признавать его итоги и продолжает наносить удары по территории региона. Сейчас под контролем РФ находится свыше 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно является город Мелитополь.
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Алина Юрчак