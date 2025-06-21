21 июня 2025, 14:50

Рогов заявил, что жители Сум ждут прихода России

Фото: iStock/RoNeDya

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Сумы являются городом с русскими корнями, жители которого надеются на освобождение от киевского режима и возвращение в состав России. Его слова приводит РИА Новости.







«Сумы — исторически русский город, основанный русскими людьми. Местное население ждет прихода России, так как осознает, что только с Россией возможно развитие и созидание», — цитирует политика агентство.