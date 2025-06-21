Рогов раскрыл, чего ждут жители Сум

Рогов заявил, что жители Сум ждут прихода России
Фото: iStock/RoNeDya

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Сумы являются городом с русскими корнями, жители которого надеются на освобождение от киевского режима и возвращение в состав России. Его слова приводит РИА Новости.



«Сумы — исторически русский город, основанный русскими людьми. Местное население ждет прихода России, так как осознает, что только с Россией возможно развитие и созидание», — цитирует политика агентство.
Сумская область имеет протяженную границу с Россией, которая составляет почти 560 километров. Она граничит с Курской, Брянской и Белгородской областями, а также с тремя регионами Украины.

Перед этим глава пресс-службы американского Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что в США решение по конфликту между Россией и Украиной будет принимать исключительно президент страны Дональд Трамп.
Лидия Пономарева

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