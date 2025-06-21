Рогов раскрыл, чего ждут жители Сум
Рогов заявил, что жители Сум ждут прихода России
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Сумы являются городом с русскими корнями, жители которого надеются на освобождение от киевского режима и возвращение в состав России. Его слова приводит РИА Новости.
«Сумы — исторически русский город, основанный русскими людьми. Местное население ждет прихода России, так как осознает, что только с Россией возможно развитие и созидание», — цитирует политика агентство.Сумская область имеет протяженную границу с Россией, которая составляет почти 560 километров. Она граничит с Курской, Брянской и Белгородской областями, а также с тремя регионами Украины.
Перед этим глава пресс-службы американского Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что в США решение по конфликту между Россией и Украиной будет принимать исключительно президент страны Дональд Трамп.