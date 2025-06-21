Российская армия освободила Запорожье в ДНР
Российская армия (ВС РФ) освободила населенный пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.
В сообщении российского военного ведомства отмечалось, что подразделения группировки «Восток» продолжили продвигаться в глубину обороны Вооруженных сил Украины и в итоге смогли освободить Запорожье.
Ранее российские военные освободили населенный пункт Новониколаевка в Донецкой Народной Республике. Как сообщили в Минобороны РФ, подразделения группировки войск «Центр» успешно продвинулись вглубь обороны украинских войск и установили контроль над Новониколаевкой.
Вчера Минобороны РФ сообщило о возвращении группы российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории. Обмен пленными состоялся в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле. Взамен передана группа военнопленных ВСУ.
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