Российская армия освободила Запорожье в ДНР

Фото: iStock/ Anna_Anikina

Российская армия (ВС РФ) освободила населенный пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.



В сообщении российского военного ведомства отмечалось, что подразделения группировки «Восток» продолжили продвигаться в глубину обороны Вооруженных сил Украины и в итоге смогли освободить Запорожье.

Ранее российские военные освободили населенный пункт Новониколаевка в Донецкой Народной Республике. Как сообщили в Минобороны РФ, подразделения группировки войск «Центр» успешно продвинулись вглубь обороны украинских войск и установили контроль над Новониколаевкой.

Вчера Минобороны РФ сообщило о возвращении группы российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории. Обмен пленными состоялся в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле. Взамен передана группа военнопленных ВСУ.

Ольга Енгалычева

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